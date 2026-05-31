Nella notte, un'auto con quattro minorenni si è ribaltata lungo una strada della provincia di Foggia. L'incidente ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni e ha portato al ricovero degli altri tre giovani. La vettura si è schiantata contro un ostacolo, ribaltandosi più volte. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno estratto i ragazzi dall'abitacolo e li hanno trasportati in ospedale.

Ancora sangue sulle strade della provincia di Foggia, dove nella notte, un’auto con a bordo quattro ragazzi, tutti minorenni, sarebbe uscita fuori strada ribaltandosi e schiantandosi contro il guardrail. A perdere la vita nell'incidente un 17enne che pare fosse alla guida dell’auto. Feriti gli altri tre. Uno in gravi condizioni. Cosa è successo Secondo una sommaria ricostruzione, verso le 3 di questa notte, lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, in provincia di Foggia, l’auto con a bordo i giovani sarebbe uscita fuori strada, per motivi che sono al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del tragico sinistro oltre ad accertare che alla guida vi fosse il 17enne morto sul colpo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente nella notte: auto con quattro minorenni si ribalta, morto un 17enne

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