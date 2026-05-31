Una vettura ha perso il controllo nella notte, causando la morte di un 17enne e il ferimento di quattro persone. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente aveva evitato un posto di blocco dei carabinieri prima di perdere il controllo dell’auto. La vettura si è scontrata con un ostacolo, provocando i danni e le ferite. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

Stando a prime ricostruzioni il conducente della vettura aveva evitato un posto di blocco dei carabinieri. L’automobile con a bordo cinque persone, percorrendo la strada provinciale 80 nel foggiano, è finita fuori controllo e si è schiantatavin un campo. È morto un ragazzo di 17 anni di Ortanova come gli altri rimasti feriti. Accaduto nella notte. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ortanova: auto fuori controllo, morto 17enne. Quattro feriti Nella notte

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