Incidente in via Castellana auto esce di strada nella notte e si ribalta nel fossato | morto 48enne alla guida

Da ilgazzettino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente si è verificato questa notte in via Castellana ad Asolo, dove un'auto è uscita di strada e si è ribaltata in un fossato. Alla guida c'era un uomo di 48 anni, che ha perso la vita nell'impatto. L'auto coinvolta era un'Opel Astra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per il conducente. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell'incidente.

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ASOLO - Terribile incidente questa sera su via Castellana ad Asolo. Un automobilista 48enne della zona è uscito di strada con la propria auto, un'Opel Astra, schiantandosi nel fosso. In quel momento procedevano su via Castellana anche altre auto quindi la dinamica è ancora da chiarire. Una seconda vettura, strisciata sul lato sinistro, è stata posta sotto sequestro. I soccorsi Nonostante i soccorsi tempestivi con l'ambulanza di Pedemontana emergenza, l'elisoccorso e i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Asolo, per il conducente non c'è stato nulla da fare. È stato estratto e identificato, poi trasportato dalla ditta di onoranze funebri all'obitorio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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