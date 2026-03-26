SR71 il solito inferno | incidente a Policiano e traffico paralizzato Sono andato ad Arezzo e tornato erano ancora lì

Stamattina sulla SR71, nei pressi di Policiano, si è verificato un incidente che ha causato il blocco del traffico e lunghe code di veicoli incolonnati. Un automobilista ha riferito di aver percorso il tragitto tra Policiano e Arezzo e di aver trovato ancora la stessa situazione di congestione al suo ritorno. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni fino a nuove disposizioni.

Anche stamani, sulla SR71 all’altezza di Policiano, non ci si è fatti mancare niente: incidente, traffico bloccato e automobilisti in fila indiana come al casello il 15 agosto. L’episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ha però mandato in tilt la circolazione per diverse decine di minuti. Nelle immagini si vede chiaramente una delle auto rimasta di traverso sulla carreggiata, mentre gli altri veicoli cercano di districarsi come possono. A dirigere il traffico, improvvisato ma determinato, anche un cittadino sceso dalla propria auto per cercare di dare una mano e far defluire la situazione. A raccontare la mattinata è un nostro lettore, Massimo che descrive una scena ormai fin troppo familiare: “Anche stamani Policiano bloccato. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - SR71, il solito inferno: incidente a Policiano e traffico paralizzato. “Sono andato ad Arezzo e tornato, erano ancora lì” Articoli correlati “Intrappolato lì dentro”. Il camion si ribalta, incidente spaventoso in Italia: traffico paralizzatoAlle prime luci dell’alba di mercoledì 28 gennaio un grave incidente stradale ha interrotto la quiete mattutina. Mattinata di caos in Fi-Pi-Li: chiusa in direzione mare per un incidente. Traffico paralizzatoFirenze, 11 febbraio 2026 – Mattinata di fuoco per gli automobilisti in viaggio sulla Fi-Pi-Li.