Incidente in via Salvator Rosa auto finisce contro i paletti del marciapiede

Notizia in breve

Un'auto ha finito contro i paletti del marciapiede in via Salvator Rosa nel pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e accertare la dinamica. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni alle strutture.