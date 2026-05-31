Incidente in via Salvator Rosa auto finisce contro i paletti del marciapiede
Un'auto ha finito contro i paletti del marciapiede in via Salvator Rosa nel pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e accertare la dinamica. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni alle strutture.
L'incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
I Saved His Son, But He realzied I Also Saved His Life 18 Years Ago! | Full Movie
Notizie e thread social correlati
Incidente stradale, auto finisce sul marciapiede: ferita una donna, illesi i due bambini a bordoNella prima serata di oggi si è verificato un incidente stradale vicino alla rotatoria Pacificazione Nazionale, dove si incontrano via San Pasquale,...
Napoli, 36enne accoltellato alla gamba mentre passeggia a Salvator Rosa finisce in ospedaleUn uomo di 36 anni è stato accoltellato alla gamba mentre passeggiava in via Salvator Rosa a Napoli.
Argomenti più discussi: Lavori in Tangenziale: annunciate nuove chiusure; Consegnati i lavori per la sistemazione e i nuovi stalli sosta alle vie Rosa e Mattei-Del Pomerio.
Napoli, via Salvator Rosa, auto si impenna e si incastra sui paletti della curvaUn incidente dalle dinamiche a dir poco surreali si è verificato pochissimi minuti fa nel cuore di Napoli, precisamente in ... msn.com
Incidente a via Salvator Rosa, scontro tra due moto: c’è un ferito graveScontro tra due moto in via Salvator Rosa, la strada che collega l'Arenella al Museo Archeologico. C'è un ferito grave. Il violento incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 12 marzo. fanpage.it