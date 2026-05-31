Incidente in montagna a Valbondione | sei persone coinvolte

Nel primo pomeriggio di domenica 31 maggio, sei persone sono rimaste coinvolte in un incidente in montagna nella zona del Recastello, a Valbondione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai presenti. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Valbondione. È in corso un intervento di soccorso nella zona del Recastellodove dove nel primo pomeriggio di domenica 31 maggio si è verificato un infortunio che ha coinvolto sei persone. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14. Frammentarie, al momento, le informazioni a riguardo: ancora non è chiaro cosa sia accaduto né quale sia stata l’esatta dinamica dell’episodio che vedrebbe coinvolte sei persone, tra cui una donna di 54 anni. L’intervento, inizialmente classificato in codice giallo, è stato successivamente elevato a codice rosso dalla centrale operativa Soreu Alpi, che ha disposto l’attivazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Valbondione e di due eliambulanze decollate da Bergamo e Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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