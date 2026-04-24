Tamponamento a catena tra 4 auto sei persone coinvolte

Da genovatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere genovese di Albaro, lungo via Righetti, si è verificato nel pomeriggio di venerdì 24 aprile un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli. Sei persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno attualmente ricostruendo la dinamica dell’accaduto e valutando eventuali responsabilità. Non sono stati segnalati feriti gravi o altre complicazioni.

Tamponamento a catena nel quartiere genovese di Albaro, in via Righetti, nel pomeriggio di venerdì 24 aprile. È successo verso le 18, nel tratto tra via San Giuliano e via Bovio, in direzione levante.Sono rimaste coinvolte quattro auto per un totale di sei persone.Coinvolte anche una bambina e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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