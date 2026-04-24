Tamponamento a catena tra 4 auto sei persone coinvolte

Nel quartiere genovese di Albaro, lungo via Righetti, si è verificato nel pomeriggio di venerdì 24 aprile un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli. Sei persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno attualmente ricostruendo la dinamica dell’accaduto e valutando eventuali responsabilità. Non sono stati segnalati feriti gravi o altre complicazioni.

Tamponamento a catena nel quartiere genovese di Albaro, in via Righetti, nel pomeriggio di venerdì 24 aprile. È successo verso le 18, nel tratto tra via San Giuliano e via Bovio, in direzione levante.Sono rimaste coinvolte quattro auto per un totale di sei persone.Coinvolte anche una bambina e.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tamponamento a catena in tangenziale, coinvolte 12 auto e traffico in tilt Leggi anche: Tamponamento a catena in tangenziale, coinvolte 15 auto e traffico in tilt Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gigantesco incidente in tangenziale a Collegno: maxi-tamponamento a catena tra dieci auto, circolazione paralizzata; Tamponamento in tangenziale: due feriti e traffico in tilt; Maxi incidente tra cinque tir sulla A1 vicino Somaglia, conducenti intrappolati dopo il tamponamento; Tamponamento a catena a Monastir: coinvolte più auto, traffico in tilt. Via Righetti, tamponamento a catena tra quattro auto: sei coinvolti, un’81enne in ospedaleL’incidente nel tardo pomeriggio in direzione levante. Cinque persone hanno rifiutato il trasporto, una donna è stata soccorsa e portata in codice giallo al San Martino. Disagi al traffico nell’ora di ... lavocedigenova.it Albaro, tamponamento tra quattro auto: sei coinvolti, una donna finisce al San MartinoAlbaro, tamponamento tra quattro auto: sei coinvolti, una donna finisce al San Martino ... msn.com Tamponamento avvenuto pochi minuti fa sulla SS16 direzione Brindisi all'altezza di Bari Carbonara Carrassi. Auto ferme in corsia di sorpasso. Prestate la massima attenzione - facebook.com facebook Caos in tangenziale sud, triplo tamponamento: code e traffico in tilt - Gazzetta di Parma x.com