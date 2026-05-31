Incidente finisce in tragedia Andrea muore giovanissimo | Stavano fuggendo
Nella notte tra sabato e domenica, un incidente sulla strada provinciale 80 nel Foggiano ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni. Secondo le ricostruzioni, il veicolo coinvolto stava tentando di fuggire quando si è verificato lo scontro. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sul motivo della fuga del veicolo.
La comunità di Orta Nova si è svegliata domenica 31 maggio con una notizia straziante: Andrea Procaccino, 17 anni, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale 80, nel Foggiano. Con lui viaggiavano altri quattro ragazzi, tutti minorenni, che hanno riportato ferite di varia entità. Il più grave si trova ancora ricoverato all’ ospedale di Foggia, mentre gli altri tre, trasportati inizialmente a Cerignola, sono già stati dimessi. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, i cinque adolescenti — quattro italiani e un cittadino ucraino, tutti residenti a Orta Nova — si trovavano a bordo di una Renault Megane con targa polacca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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