Incidente finisce in tragedia Andrea muore giovanissimo | Stavano fuggendo

Notizia in breve

Nella notte tra sabato e domenica, un incidente sulla strada provinciale 80 nel Foggiano ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni. Secondo le ricostruzioni, il veicolo coinvolto stava tentando di fuggire quando si è verificato lo scontro. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sul motivo della fuga del veicolo.