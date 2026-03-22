Incidente in auto finisce contro l’unico albero sul tragitto e muore a 35 anni | la tragedia a 300 metri da casa

Da ilrestodelcarlino.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara, 22 marzo 2026 – Una tragedia terribile e inspiegabile. Un uomo di 35 anni, ha perso la vita oggi, intorno alle 13.30, in un violento schianto sulla strada provinciale che collega Bondeno a Scortichino. Il giovane viaggiava a bordo della sua Lancia Musa, procedendo dal capoluogo in direzione Scortichino. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso di controllo del mezzo, l’auto è uscita di strada andando a colpire in pien o l’unico albero presente lungo il tragitto. Jessica morta improvvisamente a 31 anni, addio alla ‘senatrice del volley’: “Non accettava di mollare senza provarci” La tragedia a 300 metri da casa. L'impatto è stato devastante: la vettura è rimbalzata dopo l'urto, finendo la sua corsa dalla parte opposta della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incidente in auto finisce contro l8217unico albero sul tragitto e muore a 35 anni la tragedia a 300 metri da casa
© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in auto, finisce contro l’unico albero sul tragitto e muore a 35 anni: la tragedia a 300 metri da casa

Articoli correlati

Si schianta con l’auto contro un albero: nel tragico incidente muore a 25 anni Francesco IannottaPerde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: morto sul colpo a 25 anni Francesco Iannotta, indagano i carabinieri.

“Lì, a pochi metri…”. Anna si schianta con l’auto e muore, tragedia nella tragedia: la scoperta sul figlioSi chiamava Anna Rosa Pedrotti, aveva 86 anni ed era una presenza familiare e riconoscibile per intere generazioni della Val di Non.

Tutti gli aggiornamenti su Incidente in auto finisce contro...

Temi più discussi: Incidente stradale, una delle auto finisce nel canale. Gli occupanti salvati dai vigili del fuoco; Varenna, auto finisce nel lago a Fiumelatte: salvo il conducente; Incidente tra due auto a Montesilvano: una finisce sul marciapiede e investe una donna; Auto finisce sotto un furgone che trasporta gasolio: paura sulla statale.

incidente in auto finisceIncidente in auto, finisce contro l’unico albero sul tragitto e muore a 35 anni: la tragedia a 300 metri da casaLo schianto è avvenuto sulla strada provinciale che collega Bondeno a Scortichino: il giovane è stato estratto dalle lamiere, inutili le manovre per rianimarlo ... ilrestodelcarlino.it

incidente in auto finisceAuto finisce in un dirupo dopo incidente: muore coppia di fidanzati nel SalernitanoTragedia nella notte in provincia di Salerno: auto finisce in un dirupo a picco sul mare, morti due giovani fidanzati. È accaduto a Montecorice, nel Cilento, dove una Volkswagen ... ilmattino.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.