Ferrara, 22 marzo 2026 – Una tragedia terribile e inspiegabile. Un uomo di 35 anni, ha perso la vita oggi, intorno alle 13.30, in un violento schianto sulla strada provinciale che collega Bondeno a Scortichino. Il giovane viaggiava a bordo della sua Lancia Musa, procedendo dal capoluogo in direzione Scortichino. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso di controllo del mezzo, l’auto è uscita di strada andando a colpire in pien o l’unico albero presente lungo il tragitto. Jessica morta improvvisamente a 31 anni, addio alla ‘senatrice del volley’: “Non accettava di mollare senza provarci” La tragedia a 300 metri da casa. L'impatto è stato devastante: la vettura è rimbalzata dopo l'urto, finendo la sua corsa dalla parte opposta della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in auto, finisce contro l’unico albero sul tragitto e muore a 35 anni: la tragedia a 300 metri da casa

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