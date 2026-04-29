Operaio ferito all’ex Ilva durante un intervento di manutenzione

Un incidente si è verificato nello stabilimento ex Ilva di Taranto, coinvolgendo un operaio rimasto ferito durante un intervento di manutenzione. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e verificare le cause dell’incidente. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle condizioni dell’operaio o sulle modalità dell’incidente. La vicenda è stata confermata dalle fonti ufficiali del sito industriale.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto, dove un operaio è rimasto ferito durante le attività di manutenzione. L’episodio si è verificato nel reparto manutenzione altiforni e ha coinvolto un dipendente della ditta Semat. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito alla coscia da una catena durante le operazioni di lavoro. La segnalazione è partita dall’infermeria dello stabilimento nelle prime ore della notte. Sul caso è stato informato anche il personale dello Spesal, chiamato ad effettuare gli accertamenti previsti. Il lavoratore è stato trasferito in ospedale per ricevere assistenza medica, ma non è in pericolo di vita.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Operaio ferito all’ex Ilva durante un intervento di manutenzione Notizie correlate Lavoratore ferito in incidente stradale durante intervento di manutenzione sul tratto vibonese dell’autostradaUn operaio addetto ai lavori di manutenzione del verde è stato investito da un furgone mentre si trovava nel tratto vibonese dell’autostrada A2, la... Esplosione in azienda durante il lavoro: operaio feritoL’episodio si è verificato questa mattina nello stabilimento Clampco Sistemi di Basiliano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ex Ilva, operaio ferito all’Afo 4: una lamiera gli provoca un taglio alla gamba. Nella stessa mattina due cedimenti stradali; Taranto, ancora un incidente nell'ex Ilva: operaio ferito alla gamba, non è in pericolo di vita; Incidente all’ex Ilva, operaio ferito all’Afo 2: colpito da una catena; Usb, 'incidente all'ex Ilva di Taranto, operaio ferito a una gamba'. L'Usb denuncia: Incidente all'ex Ilva di Taranto, operaio ferito a una gambaIl dipendente di una ditta dell'appalto del siderurgico era impegnato nel taglio di una lamiera nei pressi dell'altoforno 4. Non è in pericolo di vita ... rainews.it Ex Ilva Taranto, operaio ferito dopo il ribaltamento di un mulettoEx Ilva Taranto, operaio ferito dopo il ribaltamento di un muletto nell’area Afo 4. Trasferito al Santissima Annunziata. pugliapress.org Operaio sessantenne gravemente ferito. È accaduto a Rofrano, in provincia di Salerno.L'uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla in condizioni critiche. È arrivato al pronto soccorso con u - facebook.com facebook SI CONFICCA UN FERRO NELL’ADDOME, GRAVEMENTE FERITO OPERAIO Operaio sessantenne gravemente ferito. È accaduto a Rofrano. L’uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro ed è stato trasportato... x.com