Un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla moto durante un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 5 all’interno dell’autodromo del Mugello. L’incidente si è verificato sulla viabilità interna del circuito, dove si sta svolgendo il Gran Premio d’Italia di MotoGP. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in condizioni critiche.

SCARPERIA E SAN PIERO (FIRENZE) – Incidente in moto stamattina, 31 maggio 2026, intorno alle 5 lungo la viabilità interna all’autodromo del Mugello dove in questi giorni è in corso il gran premio d’Italia di MotoGp. Il ferito è un tifoso 68enne portato in codice rosso all’ospedale di Careggi. Da quanto emerso l’uomo sarebbe caduto dalla sua moto mentre percorreva una delle strade interne all’autodromo, in una delle zone dove si trovano le tende montate dagli spettatori in occasione del motomondiale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incidente all’Autodromo del Mugello: cade con la moto, 68enne in gravi condizioni

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