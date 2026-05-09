Incidente a Torino scontro tra auto e moto | centauro 24enne in gravi condizioni
Nella serata di venerdì 8 maggio, un incidente stradale si è verificato in via Samone a Torino, coinvolgendo un’auto e una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 di Azienda Zero. A seguito dello scontro, il centauro di 24 anni è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale. Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nella serata di venerdì 8 maggio in via Samone a Torino per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto. Il motociclista, un ragazzo di 24 anni, è rimasto ferito in modo molto grave. Alle 23.40 circa sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza che.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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