A Foggia, un’auto coinvolta in un incidente ha provocato la morte di un 17enne e ha ferito altri quattro giovani. Secondo quanto accertato, l’auto non si sarebbe fermata all’alt dei carabinieri. L’incidente è avvenuto durante un tentativo di fuga. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri per i rilievi. La vittima e gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tragico incidente a Foggia dove ha perso la vita un 17enne: l'auto su cui viaggiava insieme ad altri 4 ragazzi, rimasti feriti, si è schianta sul guardrail. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente a Foggia, 17 morto e altri 4 giovani feriti: non si sarebbero fermati all’alt dei carabinieri

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Incidente stradale tra San Severo e Foggia, un morto e un ferito nello scontro tra auto e furgone

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