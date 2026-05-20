Casalbuttano non si fermano all’alt dei carabinieri e scappano anche a piedi Fermati dopo una violenta colluttazione
A Casalbuttano, due persone hanno cercato di sfuggire a un controllo dei carabinieri, dando inizio a una fuga che è culminata in una colluttazione con i militari. Dopo aver tentato di allontanarsi a piedi, sono stati fermati e arrestati. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri e le forze dell’ordine hanno riferito di aver gestito la situazione senza ulteriori complicazioni, portando a termine le operazioni di arresto. La vicenda è stata confermata dalle fonti ufficiali.
Casalbuttano (Cremona), 20 maggio 20276 – Tentano di fuggire dai carabinieri e ingaggiano una colluttazione con i militari che riescono ad arrestarli. Nella tarda serata di martedì, intorno alle 22:45, lungo la ex strada statale 498 nel territorio del comune di Casalbuttano, le pattuglie delle Stazioni dei Carabinieri di Soresina e Robecco d'Oglio stavano presidiando la viabilità quando hanno intimato l'alt ad una Volkswagen Tiguan. Il conducente ha ignorato il segnale, innescando un breve inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Le gazzelle sono riuscite a bloccare tempestivamente il veicolo, ma l'azione era tutt'altro che conclusa.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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