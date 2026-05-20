Casalbuttano non si fermano all’alt dei carabinieri e scappano anche a piedi Fermati dopo una violenta colluttazione

A Casalbuttano, due persone hanno cercato di sfuggire a un controllo dei carabinieri, dando inizio a una fuga che è culminata in una colluttazione con i militari. Dopo aver tentato di allontanarsi a piedi, sono stati fermati e arrestati. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri e le forze dell’ordine hanno riferito di aver gestito la situazione senza ulteriori complicazioni, portando a termine le operazioni di arresto. La vicenda è stata confermata dalle fonti ufficiali.

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