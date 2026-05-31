Incendio traghetto Napoli | diossine sotto i limiti nel porto

Da puntomagazine.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’incendio che ha coinvolto un traghetto nel porto di Napoli, Arpa Campania ha effettuato controlli sui livelli di diossine nell’aria. I risultati indicano che i livelli rilevati sono inferiori ai limiti di legge. I controlli sono stati eseguiti sia sull’aria che sulla sicurezza ambientale nel porto. Non sono stati segnalati livelli di inquinanti oltre i parametri consentiti.

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Dopo l’incendio al porto di Napoli, Arpa Campania rileva livelli di diossine inferiori ai limiti: monitoraggio su aria e sicurezza ambientale Sono disponibili i risultati del monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera, effettuato nel Porto di Napoli a partire dalla mattina dello scorso 28 maggio, in seguito all’incendio divampato a bordo di un traghetto nell’area portuale del capoluogo partenopeo (si rimanda al sito arpacampania.it per un’informazione completa sulle attività svolte finora dall’Arpa Campania relativamente all’incendio in questione). Caivano: 70 tra rapine, furti e spaccate. i soldi ottenuti ostentati sui social Caivano: 70 tra rapine, furti e spaccate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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