Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio su un traghetto passeggeri ormeggiato nel porto di Napoli durante lavori di manutenzione. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità hanno avviato le procedure di emergenza e stanno accertando le cause dell’incendio. La nave rimane nel porto, mentre le forze di sicurezza gestiscono la situazione. La presenza di fumo ha attirato l’attenzione dei passanti, ma non si registrano danni a persone.

Un incendio è divampato nel pomeriggio a bordo di una nave traghetto passeggeri ormeggiata nel porto di Napoli per lavori in corso. Sul posto sono intervenute squadre della Capitaneria di porto e dei vigili del fuoco con rimorchiatori che hanno portato ad una situazione di stabilità. Il traffico navale è stato disciplinato in modo da non ostacolare le attività di spegnimento e garantire la piena sicurezza all’interno del porto. Sono presenti sulla banchina due ambulanze e un’auto medicalizzata. La Capitaneria di Porto ed i Vigili del Fuoco hanno riferito che non si registrano vittime né feriti e che l’incendio risulta in fase di contenimento. Le fiamme hanno tuttavia generato una colonna di fumo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, incendio su traghetto ormeggiato nel porto: nessun ferito

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