Un incendio si è sviluppato nella serata a bordo della nave GNV Phoenix, ferma nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause o eventuali feriti. Le autorità competenti stanno gestendo l’emergenza e monitorando la situazione. La nave si trova attualmente in cantiere, e le operazioni di spegnimento sono in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Un incendio è divampato in serata a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente in cantiere nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Poco prima delle 19 l’unità ha lanciato via radio il mayday per incendio a bordo, chiedendo assistenza alla Capitaneria di porto e l’intervento dei soccorsi. Dal traghetto non sarebbe stata indicata con precisione l’area interessata dalle fiamme ma, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, il rogo si sarebbe sviluppato nei ponti bassi della nave o direttamente nella sala macchine. Poco dopo sono intervenuti alcuni rimorchiatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando le pompe antincendio di bordo; successivamente sono giunti una motovedetta della Guardia Costiera e i Vigili del fuoco da terra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio su una nave nel porto di Napoli: in corso operazioni di spegnimento

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Incendio nel porto di Napoli, fiamme dal ponte di una nave

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