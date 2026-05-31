Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 31 maggio in un campo dietro un centro sportivo, interessando circa 20.000 metri quadrati di terreno. Le fiamme hanno coinvolto una trentina di balle di fieno che sono state bruciate. L’incendio si è verificato nella zona nord del paese, causando la propagazione del fuoco nel campo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e limitare i danni.

IL ROGO. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di domenica 31 maggio nella zona nord del paese, interessando circa 20mila metri quadrati di terreno. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, con rinforzi da Treviglio e Medolago. Nessun ferito. Un incendio ha interessato nel pomeriggio di domenica 31 maggio un campo nella zona nord di Comun Nuovo al confine con Stezzano, alle spalle del centro sportivo di via Tasso. L’allarme è scattato attorno alle 14, quando le fiamme — partite probabilmente dall’erba corta e secca — hanno iniziato a propagarsi rapidamente sul terreno. Il rogo ha coinvolto anche diverse balle di fieno, circa una trentina, accatastate in piccoli gruppi da due o tre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Incendio in un campo dietro il centro sportivo di Comun Nuovo: bruciate una trentina di balle di fieno

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