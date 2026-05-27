Vigili del fuoco sono intervenuti oggi a Caselle Landi, dove un incendio ha interessato le balle di fieno di una cascina. L'intervento è iniziato intorno alle 18 e ha coinvolto l'area di un'azienda agricola. Le fiamme hanno danneggiato le balle di fieno, ma non sono state segnalate persone coinvolte o ferite. Sul posto sono stati impiegati i mezzi di soccorso per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Caselle Landi (Lodi), 27 maggio 2026 – Un vasto incendio è divampato nella giornata di oggi attorno alle 18 a Caselle Landi all'interno di un'azienda agricola. Una densa e imponente colonna di fumo bianco, visibile a distanza, si è levata in cielo dalla cascina Nuova, storica azienda agricola situata in via Mezzanone, a brevissima distanza dagli argini del fiume Po. Secondo le prime informazioni raccolte, il rogo avrebbe avuto origine all'interno del deposito dei balloni di fieno. A causa anche delle temperature torride di questi giorni, le fiamme si sono propagate con estrema rapidità, arrivando a intaccare e danneggiare anche una parte delle strutture di ricovero dell'azienda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigili del fuoco al lavoro a Caselle Landi: le fiamme divorano le balle di fieno di cascina Nuova

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