Incendio al centro sportivo Garbaglia di Fiumicino distrutto il bar del campo | l’ipotesi del dolo

Nella notte a Fiumicino, un incendio ha interessato il centro sportivo Piero Garbaglia, un impianto comunale dedicato al settore giovanile del Fiumicino Calcio. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto il bar situato all’interno del complesso. Le autorità stanno valutando l’ipotesi che l’incendio sia stato appiccato intenzionalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Fiumicino, 31 marzo 2026 – Paura nella notte a Fiumicino, dove un incendio ha colpito il centro sportivo Piero Garbaglia, struttura comunale che ospita il settore giovanile del Fiumicino Calcio. Le fiamme sono divampate intorno alle 3.30 e hanno distrutto il bar all’interno dell’impianto sportivo, provocando danni ingenti. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto nel corso della notte nel centro che si trova tra via Redipuglia e via Michele Valeri. Secondo quanto emerso, il rogo ha interessato il locale bar del campo sportivo, compromettendo non solo gli arredi ma anche parte della struttura, realizzata in legno e cartongesso. Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che ha parlato di un fatto particolarmente grave. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Fiumicino: incendio al centro sportivo Garbaglia, sindaco “gesto grave e inaccettabile”Un incendio doloso ha devastato il centro sportivo Piero Garbaglia di Fiumicino, una struttura fondamentale dedicata al settore giovanile del... Incendio nella notte in un palazzo in Piazza Vittorio da Feltre: 18 intossicati, tra cui bambini, donne incinte, anziani e una persona disabile. «L'ipotesi del dolo»CHIRIGNAGO (MESTRE) - Un incendio è scoppiato nella notte di ieri, martedì 17 febbraio, in un palazzo di cinque piani in Piazza Vittorio da Feltre a...