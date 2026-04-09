Incendio a Stevenà | fiamme divorano un casolare salvate le case

Nel pomeriggio dell’8 aprile, un incendio ha interessato un casolare non abitato nella frazione di Stevenà, nel territorio di Caneva. Le fiamme hanno divampato e hanno raggiunto l’edificio, ma fortunatamente sono state evitati danni alle case circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza le zone vicine.

Un incendio ha colpito un edificio rurale non abitato nella frazione di Stevenà, nel territorio di Caneva, nel corso del pomeriggio dell’8 aprile. Il rogo, scaturito da un accumulo di ramaglie e alimentato dalle correnti d’aria, è stato domato dai soccorritori prima che le fiamme potessero raggiungere le residenze limitrofe. L’intervento coordinato dei soccorsi a Caneva. La gestione dell’emergenza ha il coinvolgimento diretto del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone, che ha dispiegato sul posto una squadra operativa completa, dotata di autobotte e autoscala, insieme al funzionario di guardia della sede centrale. Per garantire la massima efficacia nelle operazioni di spegnimento, è intervenuta anche un’ulteriore squadra proveniente dal distaccamento di Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Stevenà: fiamme divorano un casolare, salvate le case Le fiamme divorano una cascina: 8 squadre dei Vigili del Fuoco per domare l’incendioUna densa colonna di fumo nero, compatta e visibile a chilometri di distanza, ha squarciato il cielo sopra Brescia nelle prime ore della mattinata di... Incendio ChemCo: fiamme divorano stabilimento, attesa per analisiUn incendio che spiega le fragilità di Vezzano Un incendio ha devastato lo stabilimento ChemCo a Vezzano, in provincia di Reggio Emilia, venerdì... Temi più discussi: Incendio in un casolare disabitato a Stevenà di Caneva; Fiamme a Stevenà: incendio divora un fabbricato rurale, salvate le case vicine; Incendio a Caneva, in fiamme un fabbricato disabitato; Incendio ramaglie si estende a fabbricato: intervento dei VVF a Stevenà di Caneva. Incendio in un casolare disabitato a Stevenà di CanevaUn incendio è divampato attorno alle 15.40 di oggi in un fabbricato rurale disabitato a Stevenà di Caneva. L'incendio è partito da un cumulo di ramaglie e, alimentato dal vento, si è propagato all'imm ... rainews.it Casolare abbandonato in fiamme (FOTO): l'incendio partito da alcune ramaglie si è esteso favorito dal vento. Vigili del fuoco in azioneCANEVA (PORDENONE). Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 8 aprile, a causa di un incendio scoppiato all'interno di un casolare abbandonato in località Stevenà, frazione di Caneva, in provinc ... ildolomiti.it Un incendio ha devastato il tetto del velodromo nel Parco Olimpico di Rio de Janeiro. Le fiamme hanno causato ingenti danni alla struttura, simbolo dei Giochi del 2016, ma fortunatamente non si registrano feriti - facebook.com facebook È doloso l’incendio in un palazzo di 10 piani in via Artom a Torino: fermata una donna x.com