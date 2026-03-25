Maso in fiamme vigili del fuoco in azione per domare l’incendio

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Alto Adige per spegnere un incendio che ha interessato il tetto di un maso. Le fiamme si sono propagate sulla copertura dell’edificio abitativo, mettendo a rischio l’intera struttura. L’intervento dei soccorritori è durato diverse ore, con l’obiettivo di contenere il fuoco e prevenire danni ulteriori.

Le fiamme che divampano sul tetto del maso, rischiando di invadere l’intera struttura. È stata una nottata di lavoro quella appena trascorsa, tra il 24 e il 25 marzo, per i vigili del fuoco altoatesini che sono stati allertati per un incendio scoppiato nella copertura di un edificio abitativo di Prato allo Stelvio. Ancora non si conoscono le cause che hanno scatenato il rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari di Stelvio, Montechiaro, Sluderno, Glorenza e Malles oltre ai soccorsi sanitari e alle forze dell’ordine. Al loro arrivo, gli operatori hanno realizzato una linea di spegnimento e avviato l’intervento sotto protezione delle apparecchiature di respirazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Maso in fiamme, vigili del fuoco in azione per domare l’incendio Articoli correlati Leggi anche: L’abitazione in fiamme: vigili del fuoco in azione per domare l’incendio Fire Engulfs Restaurant in Bangkok’s RCA Entertainment Venue | The Thaiger News Altri aggiornamenti su Maso in fiamme vigili del fuoco in... Discussioni sull' argomento Devastante incendio nella notte, morte carbonizzate 40 pecore. Le fiamme visibili a chilometri di distanza (LE FOTO); Legnaia in fiamme a San Giacomo. Fiamme in un garage, dentro anche l'auto: 15 pompieri al lavoro per domare il fuocoIncendio a Zenson di Piave: garage in fiamme con auto all’interno, intervento di 15 Vigili del Fuoco per evitare il peggio. nordest24.it Maso disabitato distrutto dal fuoco a Prati di VizzeUn grosso incendio è scoppiato questa notte nel fienile di un maso disabitato a Prati, in Val di Vizze. L'allarme è scattato poco dopo le due. Diverse squadre di vigili del fuoco hanno lavorato per ... rainews.it MASO NARANCH — LAGO DI GARDA Ci sono luoghi dove il paesaggio diventa parte della storia. Qui, sopra il Lago di Garda, a Maso Naranch, il panorama sembra infinito. Le montagne scendono verso il lago, la luce della sera diventa morbida e tutto rallent - facebook.com facebook