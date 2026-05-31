Incendi scontri e guerriglia | Parigi nel caos dopo la finale di Champions

Dopo la finale di Champions League, Parigi è stata teatro di incendi, scontri e guerriglia. Gruppi di persone hanno dato fuoco a veicoli e danneggiato proprietà pubbliche e private. La polizia ha risposto con cariche e idranti, arrestando numerosi partecipanti. Alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, mentre le autorità hanno chiesto l’intervento di rinforzi. La situazione rimane instabile nelle zone centrali e nei principali punti di ritrovo.

Parigi, 31 maggio 2026 – La festa per la Champions League del Paris Saint-Germain si è trasformata in una notte di tensione. Dopo la vittoria del Psg contro l’Arsenal nella finale disputata a Budapest, migliaia di tifosi si sono riversati nelle strade di Parigi per celebrare il secondo trionfo europeo consecutivo del club francese. In diversi punti della capitale, però, i festeggiamenti sono degenerati in scontri con le forze dell’ordine, incendi e atti vandalici. Secondo il bilancio diffuso dalle autorità francesi, sono 416 le persone fermate in tutto il Paese, di cui 283 a Parigi. Sette agenti di polizia sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave alla testa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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