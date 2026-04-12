Circuit un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte digitale a Mestre

A Mestre è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato all’arte digitale e ai nuovi media. Situato in Calle del Gambero 16 e in via Giordano Bruno 31, il luogo si propone come un punto di incontro e ricerca nel settore. Fino al 30 maggio, la mostra personale “Sunburn” di Federica Di Pietrantonio sarà ospitata in una delle due sedi espositive.

Apre le sue porte a Mestre un nuovo spazio di ricerca e incontro su nuovi media e arte digitale. Si chiama Circuit, si trova in Calle del Gambero 16 e nella Project Room di via Giordano Bruno 31 a Mestre, e fino al 30 maggio ospiterà “Sunburn”, mostra personale di Federica Di Pietrantonio, che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Coca-Cola crea esperienza immersiva per Olimpiadi Milano-Cortina: il nuovo spazio espositivo nel dettaglioCoca-Cola ha creato un’esperienza immersiva a Milano, nel cuore del quartiere storico, per far vivere ai visitatori il fascino delle Olimpiadi di... Per giovani talenti locali e associazioni, apre il nuovo spazio espositivo della Galleria 'Il Bragozzo'Il bando è aperto a singoli artisti o collettivi, associazioni culturali, enti del terzo settore, scuole e accademie d’arte Il Comune di Cesenatico...