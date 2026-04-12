Simbolotto su Genova | sfida tra 45 segni e premi fino a 5.000 euro
Questa sera alle 20:00, si svolge l’estrazione del Simbolotto sulla ruota di Genova, coinvolgendo 45 simboli diversi. I giocatori sperano di indovinare i segni corretti per vincere premi che arrivano fino a 5.000 euro. L’evento si svolge regolarmente ogni settimana e rappresenta un appuntamento atteso da chi partecipa alle estrazioni. La lotteria si svolge come di consueto, con i risultati annunciati in diretta.
Il Simbolotto attende i suoi protagonisti questa sera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 20:00, con l’estrazione legata alla ruota di Genova. Il gioco, che si intreccia direttamente con le dinamiche del Lotto, vede coinvolti 45 simboli diversi in una procedura dedicata che segue le estrazioni ufficiali. Meccanica e premi della sfida su Genova. Partecipare al Simbolotto significa puntare su una combinazione di 5 simboli estratti tra i 45 disponibili, partendo dalla base di una giocata effettuata sul Lotto. Per il mese corrente, la ruota di riferimento è quella genovese. La struttura dei premi non dipende dal risultato del Lotto, ma esclusivamente dai simboli indovinati in proporzione all’importo versato.🔗 Leggi su Ameve.eu
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