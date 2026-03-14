Meyer cerca esperti | fino a 23 euro l’ora per biologi

L’Ospedale Meyer di Firenze ha aperto una selezione per professionisti sanitari e tecnici, offrendo fino a 23 euro l’ora per i biologi. L’istituto sta cercando esperti disponibili a collaborare, creando una riserva di risorse umane da coinvolgere in futuro. La procedura di reclutamento è attualmente in corso e riguarda diverse figure specializzate.

L’Ospedale Meyer di Firenze ha avviato un processo selettivo per formare una riserva di professionisti sanitari e tecnici disponibili a collaborare con l’istituto. La scadenza fissata per la presentazione delle disponibilità è il 28 febbraio 2027, aprendo le porte a laureati in psicologia, biologia, farmacia e altre discipline trasversali. Si tratta di incarichi liberi professionali o di collaborazione, strutturati per rispondere a esigenze specifiche dell’Azienda Ospedaliera – Universitaria Meyer IRCCS. I compensi orari sono stati definiti in base al profilo professionale e alla natura del servizio richiesto, variando tra i 15 e i 23 euro lordi all’ora a seconda della partecipazione agli istituti di continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meyer cerca esperti: fino a 23 euro l’ora per biologi Articoli correlati Poste Italiane cerca consulenti finanziari: candidature aperte fino al 23 marzo, come partecipareL’azienda è alla ricerca di candidati “motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari”,... Finto trader: 7.300 euro persi, ora cerca il risarcimento primaUn trentenne originario di Voghera è oggi imputato a Torino per aver truffato amici e conoscenti con la falsa promessa di guadagni facili tramite...