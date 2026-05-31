Un uomo è stato trovato morto nel parco, vicino a un sentiero. La polizia ha isolato l’area e sta indagando sulla causa del decesso. Nessun testimone ha assistito alla scena. Le autorità stanno esaminando eventuali telecamere nelle vicinanze. La salma è stata trasferita all’obitorio per l’autopsia. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato al momento. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.

Giugno è finalmente arrivato e ha portato con sé la voglia di staccare la spina. Per alcune le vacanze sono già cominciate, altre dovranno attendere ancora un po’ per svagarsi. Ma c’è un modo, che non passa mai di moda e non stanca mai, per volare con la mente e con il cuore altrove, ed è leggendo un libr o. Che tu sia già su una spiaggia dorata, distesa sul prato del parco vicino casa o sul divano, con i mano un cocktail rinfrescante, non c’è miglior compagnia di una storia avvincente che fa sognare. E quelle di giugno, ve lo assicuriamo, vi lasceranno senza fiato. Best seller to be, romanzi che aprono il cuore, intrighi e passioni e storie che fanno riflettere: abbiamo selezionato tutte le migliori novità letterarie del mese. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - In vacanza, al parco e sotto l’ombrellone: i libri di giugno che non puoi perderti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Novità, best seller e titoli attesissimi. I libri in uscita ad aprile che proprio non puoi perdertiAd aprile arrivano numerosi nuovi titoli, alcuni già destinati a diventare bestseller e altri molto attesi dai lettori.

Pluto TV maggio 2026: le novità che non puoi perdertiA maggio, Pluto TV introduce una serie di novità nella sua programmazione, offrendo contenuti diversi tra loro.

Temi più discussi: Vacanze low cost a luglio: le mete migliori in Italia e nel mondo; Le 10 spiagge più belle della Toscana per l'Estate 2026; Family tourism, guida alle vacanze outdoor con i figli; Vacanze al lago in Italia: 15 destinazioni imperdibili, accessibili e perfette per famiglie.

Con @AntonellaSberna . Prima alla sede del Parco dell'Asinara, poi Stintino al convegno sulla Biodiversità. A Porto Torres confronto con i pescatori e incontro con i candidati di FDI. Nel pomeriggio Sas, in Prefettura, poi Confindustria. In chiusura convegno a x.com

È possibile fare un vacanza per abbassare la frequenza cardiaca?Tutti andiamo in vacanza per rilassarci e stare tranquilli. Ci sono destinazioni (in montagna) dove rilassarsi significa anche abbassare la nostra frequenza cardiaca, ecco dove andare ... vanityfair.it

Consigli e aiuto per la vacanza al mare reddit

In vacanza con l’orso, incontri ravvicinati nei paesini del ParcoPESCASSEROLI Si muovono tra cassonetti e pollai. Sono Gemma, Bambina, Petra e gli altri orsi, che da settimane attraversano l’Abruzzo interno, tracciando un itinerario tra paesi, boschi e abitazioni. ilmessaggero.it