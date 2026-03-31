Ad aprile arrivano numerosi nuovi titoli, alcuni già destinati a diventare bestseller e altri molto attesi dai lettori. Tra le uscite più attese ci sono romanzi di diversi generi e libri di saggistica, pronti a catturare l'interesse di un pubblico vario. La scelta di un buon libro resta una delle attività preferite per trascorrere il tempo all'aperto o in casa, offrendo un momento di svago e di relax.

Poche cose fanno bene a corpo e mente come la lettura di un bel libro, magari consumata all’ombra di un albero nel parco sotto casa. Del resto numerose sono le evidenze scientifiche che confermano che leggere è terapeutico, rilassante e benefico, per tutti e a ogni età. Ed è proprio per questo che salutiamo l’arrivo di aprile con i libri, con testi attesissimi, come quello di Gio Evan, con best seller che hanno scalato velocemente le classifiche, come nel caso de La Teoria di lasciare andare, e romanzi e noir che ci terranno col fiato sospeso, pagina dopo pagina, sotto i primi raggi di sole di questa primavera. Scopriamo insieme i titoli su cui investire questo mese. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Novità, best seller e titoli attesissimi. I libri in uscita ad aprile che proprio non puoi perderti

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