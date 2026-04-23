Pluto TV maggio 2026 | le novità che non puoi perderti

A maggio, Pluto TV introduce una serie di novità nella sua programmazione, offrendo contenuti diversi tra loro. La piattaforma mette a disposizione degli utenti nuovi film, serie e programmi, ampliando l’offerta già presente. Le novità sono pensate per accontentare varie preferenze di pubblico, garantendo una scelta più ampia di intrattenimento. La programmazione si rinnova per tutto il mese, con aggiornamenti costanti e contenuti dedicati a diversi interessi.

Maggio porta su Pluto TV una programmazione ricca e variegata, pensata per soddisfare gusti molto diversi tra loro. Dal mondo degli anime alle commedie romantiche, passando per il cinema hollywoodiano e la comicità italiana, il catalogo del servizio streaming gratuito di Paramount si arricchisce di novità importanti. La prima grande novità riguarda i fan di One Piece: dal 29 maggio si accende un canale interamente dedicato alla saga di East Blue, ovvero la prima parte della serie che segue Luffy nel suo sogno di diventare il Re dei Pirati, mentre riunisce passo dopo passo la sua leggendaria ciurma. Un canale pensato tanto per chi conosce già ogni episodio a memoria quanto per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a uno degli anime più amati di sempre.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Pluto TV maggio 2026: le novità che non puoi perderti Notizie correlate Novità, best seller e titoli attesissimi. I libri in uscita ad aprile che proprio non puoi perdertiPoche cose fanno bene a corpo e mente come la lettura di un bel libro, magari consumata all’ombra di un albero nel parco sotto casa. Leggi anche: Rally.TV Fast+ approda sulla piattaforma Pluto TV Contenuti utili per approfondire Si parla di: Citadel: ecco il trailer e la data ufficiale della seconda stagione; Citadel, le prime immagini della nuova stagione in arrivo su Prime Video.