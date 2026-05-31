Negli ultimi sessant’anni, la temperatura nella zona varesina è aumentata di 2,5 gradi. Questo cambiamento si traduce in estati più lunghe e calde e in una riduzione dei giorni di gelo e neve a bassa quota. I mutamenti climatici influenzano direttamente il territorio e le condizioni di vita quotidiana, con effetti che si fanno sentire già da diversi decenni.

Il riscaldamento climatico sta avendo effetti importanti sul territorio varesino. Alcuni sono più evidenti e impattano in modo diretto la vita di tutti i giorni, come estati più lunghe e calde e diminuzione dei giorni di gelo e della neve a bassa quota. Altri invece sono meno percettibili per l’uomo e riguardano in particolare le foreste e la fauna, con la conseguenza di spostamenti delle specie e alterazioni dei cicli biologici. Il clima che cambia è stato al centro di un seminario a Villa Recalcati nell’ambito del progetto Interreg Sintab. Da cui è emerso un dato su tutti: dal 1967 ad oggi la regione padano-alpina ha registrato un aumento medio della temperatura di circa 2,5 gradi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In sessant’anni 2,5 gradi in più: "Ecco gli effetti"

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