Nel 1966, l’Italia partecipò al Mondiale, ma fu eliminata nella fase a gironi dalla Corea del Nord. In quel periodo, il calcio italiano attraversava una fase di crisi e decise di chiudere le frontiere agli stranieri. Questa misura mirava a favorire lo sviluppo del talento locale e a rafforzare il movimento calcistico nazionale. La scelta rappresentò un cambiamento significativo nella politica sportiva del paese, che durò diversi anni.

Quella volta la Bosnia era la Corea del Nord. L’uomo nero si chiamava Pak Doo Ik e passò misteriosamente alla storia come dentista, ma non aveva curato una carie in vita sua: era infatti istruttore di ginnastica nell’esercito nordcoreano. Anche quella volta l’Italia del pallone si trovò a fare i conti con una vergogna nazionale: gli azzurri erano stati eliminati dalla coppa del mondo che si era disputata in Inghilterra per mano di una squadra improbabile, definita addirittura di “Ridolini”, come il noto comico del cinema muto, impacciato e goffo nei movimenti. La FIGC individuò il problema - troppi stranieri in Serie A - e trovò una soluzione: chiudiamo le frontiere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Niente più stranieri? Sessant'anni fa l'Italia lo fece. Ecco come andò

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