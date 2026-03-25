Con l’arrivo della primavera, le giornate si allungano e la quantità di luce naturale aumenta. Questo cambiamento influisce sull’organismo, provocando un miglioramento dell’umore e una maggiore voglia di fare. Tuttavia, molte persone segnalano anche disturbi come sonno irregolare e improvvisi cali di energia. Questi effetti sono legati alle variazioni nelle abitudini di sonno e ai ritmi biologici che cambiano con l’arrivo della nuova stagione.

C on l’arrivo della primavera, le giornate si allungano e la luce torna a illuminare la quotidianità. Un cambiamento che solleva l’umore e invita a uscire, ma che mette alla prova il corpo. Perché mentre la mente è entusiasta, l’organismo fatica a ritrovare subito il suo equilibrio. Così, per un periodo, energia e stanchezza convivono, creando sensazioni contrastanti e non sempre facili da gestire. Soprattutto per quelle persone che non vedevano l’ora di bersi uno spritz senza il chiaro di luna delle fredde e gelide serate invernali. Primavera 2026: i pezzi chiave del cambio stagione. guarda le foto Quando la luce scombina l’orologio interno. L’aumento delle ore di luce agisce come una sveglia naturale, ma non senza conseguenze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più luce, più voglia di fare, ma anche sonno irregolare e cali improvvisi di energia: ecco come gestire gli effetti del cambio di stagione sull'organismo

Articoli correlati

Gli effetti della guerra, i timori di Cna: "Più costi per energia e materie prime, ricadute pesanti sulle piccole imprese"In testa alla classifica dei rialzi, a due settimane dall'inizio del conflitto, c'è l'energia elettrica (+60%), seguita da rame (+40%), ferro e...

Contenuti utili per approfondire Più luce più voglia di fare ma anche...

Temi più discussi: Bollette della luce, si potrà cambiare fornitore in 24 ore: le nuove regole di Arera; Perché in primavera viene voglia di cambiare alimentazione (anche senza dieta); Primo giorno di primavera: 7 benefici reali per corpo, umore e benessere femminile; La luce di De Bruyne accende una squadra spenta e senza voglia.

Più luce alla Basilica di San Luca. E riapre l’OsservatorioBologna, 31 ottobre 2025 – Più luce (e, quindi, più bellezza anche di notte) a San Luca. Qui, in uno dei simboli più cari ai bolognesi, alle 18.30 nel Santuario della Beata Vergine di San Luca è stata ... ilrestodelcarlino.it

Vogliamo bollette elettriche più basse? Più rinnovabili e meno gas per generare energiaÈ un'ottima idea quella di aumentare le interconnessioni energetiche tra Italia e Albania, come prevede il progetto discusso oggi a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il premier Edi Rama. Ci può dare ... huffingtonpost.it

Borsa: Milano positiva (+1,6%), sprint di Fincantieri, pesa Inwit. In luce Stm e Prysmian, cedono Ferrari e Tim. Spread a 87,2 punti #ANSA x.com

Il dramma di una trentenne a Pinerolo: ha dato alla luce il suo bambino, ma le sue condizioni sono precipitate ed è deceduta due giorni dopo - facebook.com facebook