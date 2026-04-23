In un'analisi tecnica, Massimo Rivola ha esaminato le impostazioni delle moto di Aprilia destinate a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, confrontandole con quelle di Ducati. Sono stati valutati dettagli relativi alle regolazioni e alle configurazioni adottate, senza includere commenti o giudizi personali. La discussione si concentra sui dati e sulle scelte tecniche adottate dalla squadra per le gare in corso.

? Cosa sapere Massimo Rivola analizza l'assetto tecnico di Aprilia per Jorge Martin e Marco Bezzecchi.. La strategia di Noale mette in difficoltà Ducati dopo l'avvio stagionale dei piloti.. Massimo Rivola svela i segreti della strategia Aprilia Racing in un’intervista esclusiva concessa a Sandro Donato Grosso, analizzando il successo di Jorge Martin e la crescita di Marco Bezzecchi. Il vertice di Noale spiega come il team abbia saputo adattare perfettamente la moto ai talenti dei propri piloti, mostrando una gestione tecnica che sta portando risultati straordinari in questa stagione. L’ingegneria del successo tra Noale e la pista. Il percorso tracciato dalla scuderia di Noale non è frutto del caso, ma di una precisione chirurgica nella configurazione dei mezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aprilia Racing: il segreto tecnico che sfida la Ducati in pista

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