Le forze israeliane hanno preso il controllo di un forte storico in Libano, risalente all’epoca delle crociate. La struttura si trova in una posizione strategica e rappresenta un simbolo locale. Le operazioni sono state condotte senza incidenti segnalati, e l’esercito israeliano ha mantenuto il controllo della zona. La presa si inserisce in un contesto di tensione tra le due parti, con l’esercito libanese che non ha opposto resistenza al momento. La situazione rimane monitorata dalle autorità militari di entrambe le parti.

Si trova in una posizione strategica ed è una specie di simbolo: le forze israeliane non si spingevano così in profondità da 26 anni L’esercito israeliano, che in questi giorni ha ripreso le operazioni di terra in Libano e sta avanzando sempre più a nord, ha occupato il forte di Beaufort, costruito nel periodo delle Crociate. È uno sviluppo con un grande valore simbolico, per via della storia del luogo, ma ha anche una rilevanza strategica perché il forte si trova su un promontorio da cui si vedono bene il Libano meridionale e il nord d’Israele. L’esercito israeliano non si spingeva così in profondità nel territorio libanese dal 2000, quando si ritirò dal forte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Libano l’esercito israeliano ha occupato questo forte dei tempi delle crociate

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Blitz dell'esercito israeliano in Libano per recuperare resti di un pilota.

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