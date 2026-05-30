L’esercito israeliano ha attraversato il fiume Litani, superando il confine della “zona cuscinetto” in Libano. Questa operazione segue un aumento delle attività militari nella regione, con successive escalation di operazioni e movimenti di truppe. Non sono stati segnalati dettagli su scontri diretti o altre azioni specifiche, ma l’avanzamento rappresenta una modifica significativa nella presenza militare israeliana in quella zona. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito ulteriori informazioni sull’operazione.

Negli ultimi giorni le forze armate israeliane hanno iniziato a espandere le operazioni militari nel Libano meridionale, spingendosi sempre più in profondità nonostante il cessate il fuoco con il governo libanese in vigore da aprile. Venerdì l’esercito israeliano ha superato il fiume Litani (o Leonte), che era stata la linea su cui si erano attestati i soldati nei precedenti cessate il fuoco e anche stavolta delimita, in teoria, la “zona cuscinetto” che Israele sta continuando però a occupare. L’esercito aveva oltrepassato il Litani anche giovedì, ma poi si era ritirato al termine della missione. Venerdì il primo ministro israeliano Benjamin... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’esercito israeliano sta espandendo le operazioni militari in Libano

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L'esercito israeliano ha compiuto più di 100 attacchi in 10 minuti in Libano

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