In fiamme un deposito di carta | il rogo distrugge la struttura
Un deposito di carta è stato distrutto da un incendio. I vigili del fuoco di Lucca, con supporto di squadre di Pistoia, sono intervenuti per spegnere le fiamme. Le operazioni sono durate diverse ore, senza segnalare feriti. La struttura è andata completamente distrutta. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Non si registrano altre emergenze legate all’incendio. La zona è stata messa in sicurezza dopo le operazioni di spegnimento.
BORGO A MOZZANO – I vigili del fuoco del comando di Lucca, coadiuvati da squadre di Pistoia e Massa, sono intervenuti alle 14,30 di ieri (30 maggio) in località Pian di Gioviano, nel comune di Borgo a Mozzano, per un incendio che ha interessato alcune presse di carta da macero all’interno di un piazzale industriale. Sul posto hanno operato tre squadre con un’Aps e tre Abp impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Ingenti i danni al fabbricato industriale la cui copertura per, via del danneggiamento, rende complesse le operazioni di minuto spegnimento all’interno dei locali che ospitano le ingenti quantità di carta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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