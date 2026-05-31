In fiamme un deposito di carta | il rogo distrugge la struttura

Notizia in breve

Un deposito di carta è stato distrutto da un incendio. I vigili del fuoco di Lucca, con supporto di squadre di Pistoia, sono intervenuti per spegnere le fiamme. Le operazioni sono durate diverse ore, senza segnalare feriti. La struttura è andata completamente distrutta. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Non si registrano altre emergenze legate all’incendio. La zona è stata messa in sicurezza dopo le operazioni di spegnimento.