Sabato mattina a Sassoferrato, intorno alle 9:50, un incendio si è sviluppato in un deposito situato in via Crocefisso, coinvolgendo anche alcuni veicoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, fino a quando il rogo non è stato domato completamente. Non si segnalano feriti.

Un incendio ha colpito la zona di via Crocefisso a Sassoferrato nella mattinata di questo sabato 18 aprile, poco prima delle ore 10:00. Le fiamme sono partite da una struttura in legno utilizzata per il deposito di strumenti da, per poi propagarsi rapidamente alla facciata di un’abitazione e colpire una tettoia dove erano parcheggiati un’auto e tre motocicli. L’intervento coordinato dei soccorsi sul territorio. Per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area colpita, è stata attivata una risposta rapida che ha il coinvolgimento di diverse unità operative. Nello specifico, i vigili del fuoco provenienti dalle zone di Fabriano, Jesi e Arcevia hanno impiegato sul posto tre autobotti e due mezzi dotati di trazione integrale 4×4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassoferrato, rogo distrugge deposito e veicoli: l’intervento dei Vigili

Notizie correlate

Cagnano Varano, rogo notturno distrugge un deposito edile: danni enormiUn violento incendio ha devastato durante la notte un deposito di materiali per l’edilizia situato nella zona periferica di Cagnano Varano, in...

Fiamme in un deposito di legna, intervento dei Vigili del fuocoIntervento dei Vigili del fuoco nella notte di domenica 6 aprile in località Cerqueto di Gualdo Tadino dove gli operatori sono intervenuti per domare...

Approfondimenti e contenuti

Sassoferrato: fiamme distruggono una casetta in legno, si indaga sull’origine del rogoVigili del fuoco in azione questa mattina a Sassoferrato per l’incendio di una casetta in legno adibita a deposito di attrezzi ... centropagina.it

Incendio distrugge casetta in legno: le fiamme si propagano anche all’abitazioneCoinvolta anche una tettoia adibita a parcheggio I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 10:00 in via Crocefisso, a Sassoferrato, per l’incendio di una casetta in legno adibita a depo ... youtvrs.it