Cagnano Varano rogo notturno distrugge un deposito edile | danni enormi

Durante la notte, un incendio ha distrutto un deposito di materiali edili nella periferia di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Le fiamme hanno causato danni ingenti alla struttura, che è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Un violento incendio ha devastato durante la notte un deposito di materiali per l’edilizia situato nella zona periferica di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Il rogo, scoppiato intorno all’una e mezza del mattino, ha ridotto in cenere l’intero stock di merci stoccate all’interno della struttura appartenente a un imprenditore locale. Intervento dei soccorsi e distruzione del patrimonio aziendale. Le fiamme hanno investito il capannone con una forza tale da rendere i danni strutturali interni estremamente pesanti. La merce custodita nel sito di stoccaggio è andata completamente distrutta a causa dell’intensità del calore. Per contrastare l’incendio e procedere con le operazioni di bonifica dell’area colpita, i vigili del fuoco sono stati impegnati sul posto fin dalle prime ore del mattino, precisamente dalle 1:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagnano Varano, rogo notturno distrugge un deposito edile: danni enormi Notte di fuoco a Cagnano Varano: brucia capannone di stoccaggio per materiale edileNotte di fuoco a Cagnano Varano, dove un incendio di vaste dimensioni ha interessato un capannone di stoccaggio per materiale edile, in via della... Carabiniere trovato morto in caserma a Cagnano Varano in provincia di Foggia, ipotesi suicidioUn carabiniere forestale di 25 anni è stato trovato morto dai colleghi nella caserma di Cagnano Varano, in provincia di Foggia, con un colpo di... Si parla di: Notte di fuoco a Cagnano Varano: brucia capannone di stoccaggio per materiale edile. Cagnano Varano, incendio distrugge capannone di materiale edile: danni ingentiLa struttura, situata in area periferica, ha riportato danni rilevanti: le fiamme hanno infatti distrutto completamente il materiale custodito all’interno, rendendo inutilizzabile il deposito. giornaledipuglia.com Incendio distrugge il capannone di un imprenditore edile nel Foggiano: si indaga sulla natura del rogoÈ successo a Cagnano Varano: le fiamme hanno distrutto completamente il materiale custodito all'interno. Sul posto stanno operando dall’1,30 della notte i vigili del fuoco ... lagazzettadelmezzogiorno.it