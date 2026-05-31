Un gruppo di turisti ha trascorso le vacanze lavorando con il proprio computer in uno spazio condiviso nel centro di Cattolica. La struttura si trova in via del Prete 123 ed è frequentata da persone che utilizzano il luogo per connettersi e lavorare durante le ferie. La polizia ha identificato alcuni di loro mentre stavano svolgendo attività di lavoro all’interno della struttura, senza autorizzazioni specifiche. Sono in corso verifiche per accertare eventuali illeciti.

Nel cuore di Cattolica, in via del Prete 123, c’è un luogo speciale dove le idee si trasformano in realtà e il lavoro diventa un’esperienza condivisa. Si tratta di SpazioTu, l’innovativo centro di coworking gestito con passione da Vera, Raffaella e Davide Fuzzi, che si prepara a celebrare il traguardo dei dieci anni di attività. A raccontare la genesi di questa felice intuizione è Raffaella Fuzzi orgogliosa del progetto e lo sì sente dalle parole che pesa con grandissima soddisfazione. "Abbiamo acquistato questo stabile valutando tantissime opportunità e studiando a fondo il mercato. Viaggiando nel nord Italia abbiamo notato come si stessero diffondendo queste formule di condivisione degli spazi di lavoro e abbiamo voluto importare l’idea: a Cattolica siamo stati i pionieri assoluti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In ferie col pc: turisti stakanovisti a SpazioTu

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