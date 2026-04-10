Dolomiti due turisti intrappolati dalla neve | salvati col verricello

Due giovani turisti malesi di 22 anni sono stati recuperati dalle forze di soccorso dopo essere rimasti intrappolati dalla neve sopra il Lago del Sorapiss, nelle Dolomiti. L’intervento di salvataggio è stato condotto con l’uso di un verricello, in un’operazione di emergenza che si è svolta nel cuore della catena montuosa. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi.

Un intervento d’emergenza nel cuore delle Dolomiti ha permesso di mettere in salvo due giovani turisti malesi di 22 anni, rimasti intrappolati dalla neve sopra il Lago del Sorapiss. Il soccorso, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle ore 17, è stato coordinato dall’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore, dopo che i due escursionisti si erano smarriti durante il tentativo di rientrare verso il Passo Tre Croci. L’impatto della neve fresca sul percorso escursionistico. La dinamica dell’incidente evidenzia come le condizioni meteorologiche in quota possano trasformare un itinerario pianificato in una trappola improvvisa. I due ventenni si erano diretti verso una zona impervia situata a circa 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dolomiti, due turisti intrappolati dalla neve: salvati col verricello Intrappolati per giorni nella roccia, due cani salvati a sette metri di profonditàIntrappolati per giorni nella roccia sono stati tratti in salvo e recuperati due cani segugio a Gaeta. Leggi anche: Due escursionisti in ipotermia intrappolati tra le nevi sul Monte Cervati: salvati con l’elicottero