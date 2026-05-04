Ferie precari | il dirigente non può metterti in ferie d’ufficio I due scenari Il Punto dell’Avvocato Walter Miceli

Nella puntata di Diritto in cattedra, dedicata alle ferie dei docenti precari, l’avvocato Walter Miceli ha spiegato che un dirigente non può assegnare ferie d’ufficio ai lavoratori con contratti precari. Sono stati illustrati due possibili scenari riguardanti la gestione delle ferie per chi ha contratti temporanei, evidenziando le differenze tra le ferie maturate e quelle non ancora maturate.

Come sintetizza Miceli, “il dirigente non può metterti in ferie d’ufficio”. La fruizione delle ferie richiede infatti una richiesta del lavoratore. In questo caso, secondo la ricostruzione fondata sull’orientamento della Cassazione, il lavoratore conserva il diritto all’indennità sostitutiva. “Il dirigente si è dimenticato di avvertirti: hai diritto all’indennità sostitutiva”, spiega Miceli. Diverso è il caso in cui il dirigente abbia avvisato espressamente il docente. L’avviso deve riguardare due aspetti: la necessità di formulare domanda di ferie e la conseguenza della mancata domanda. Se il docente, pur avvisato, decide consapevolmente di non presentare richiesta, non viene comunque collocato in ferie d’ufficio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Docenti precari in ferie d’ufficio: “Abbiamo ottenuto anche 10mila euro di risarcimento”. Il Punto di Walter MiceliNella nuova puntata di Diritto in Cattedra, condotta da Francesco Bunerro per Orizzonte Scuola, l’avvocato Walter Miceli affronta il tema delle ferie... Leggi anche: La scuola t’ha messo in ferie d’ufficio? Hai diritto al pagamento di indennità fino a 10mila euro. Cosa fare. Il Punto di Walter Miceli Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Docenti precari in ferie d'ufficio: Abbiamo ottenuto anche 10mila euro di risarcimento. Il Punto di Walter Miceli; Ferie docenti precari, la Cassazione torna a decidere: cosa cambia. DIRITTO IN CATTEDRA con Avv. Miceli giovedì 30 aprile ore 16; Ferie ai docenti precari, solo per giugno o tutto l'anno? Due scenari: indennità da 400 euro o fino a 1.500 euro per anno; Docenti sì alle ferie durante le lezioni | poteri del preside limitati. Docenti precari in ferie d’ufficio: Abbiamo ottenuto anche 10mila euro di risarcimento. Il Punto di Walter MiceliNella nuova puntata di Diritto in Cattedra, condotta da Francesco Bunerro per Orizzonte Scuola, l’avvocato Walter Miceli affronta il tema delle ferie dei docenti, con particolare attenzione ai contrat ... orizzontescuola.it Ferie ai docenti precari, solo per giugno o tutto l’anno? Due scenari: indennità da 400 euro o fino a 1.500 euro per annoFerie ai docenti precari: l’avvocato Walter Miceli della rete legale Anief ha partecipato giovedì 30 aprile alla trasmissione Diritto in cattedra su Orizzonte Scuola TV spiegando i due scenari possibi ... orizzontescuola.it Ferie ai docenti precari: l’avvocato Walter Miceli della rete legale Anief ha partecipato giovedì 30 aprile alla trasmissione Diritto in cattedra su Orizzonte Scuola TV spiegando i due scenari possibili che si determineranno in seguito alla decisione del… x.com FACCIAMO CHIAREZZA! Riforma del sostegno (decreto 62): cambierà il PEI Cosa devono fare le famiglie col nuovo sistema di certificazione I chiarimenti dell'Avv. Miceli Walter della Federazione Osservatorio182 - scuola inclusiva, sostegno e diritti - "Sul pi - facebook.com facebook