In Europa avanza il solare plug-in | rispetto ai pannelli tradizionali conviene di più?

In Europa, il mercato del solare plug-in sta crescendo, con sempre più utenti che scelgono questa soluzione rispetto ai pannelli tradizionali. La domanda è aumentata dopo l'impennata dei prezzi del petrolio, causata dalla guerra in Medio Oriente. Le installazioni di sistemi fotovoltaici connessi alla rete sono in aumento, mentre le aziende del settore segnalano una maggiore richiesta di impianti di questo tipo.

La guerra in Medio Oriente e la conseguente impennata dei prezzi del petrolio hanno contribuito ad alimentare un maggior interesse per le energie rinnovabili. In questo scenario in rapida crescita il solare rappresenta un punto cardine e altresì di maggior interesse per gli europei. Tuttavia, non sono solo i pannelli solari a guadagnare terreno rispetto ai combustibili fossili, bensì anche i sistemi solari plug-in. Vediamo quindi in che modo e misura questa specifica energia rinnovabile rappresenta una fonte stabile, sicura ed economicamente vantaggiosa. Perché il solare plug-in sta prendendo piede?. Anche se ottenere dei numeri precisi ad... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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