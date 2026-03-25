I veicoli ibridi plug-in combinano un motore tradizionale con una batteria ricaricabile da fonti esterne. Le batterie di maggiore capacità consentono di percorrere più di 100 km in modalità elettrica senza alimentazione aggiuntiva. Questa tecnologia permette di passare dall’uso del motore elettrico a quello a combustione a seconda delle esigenze di guida.

L’evoluzione della doppia propulsione ha portato all’utilizzo di batterie di capacità maggiore, ricaricabili da fonti esterne, che offrono un’autonomia in modalità elettrica superiore a 100 km. Con benefici per consumi ed emissioni, ma con complessità e costi maggiori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ibrido plug-in: come funziona, quali vantaggi offre, a chi conviene

Articoli correlati

A marzo arriva il nuovo Btp valore: ecco a chi conviene (e quali sono i vantaggi)Dal 2 al 6 marzo 2026 (fino alle 13, salvo chiusura anticipata) il Tesoro riapre le sottoscrizioni del Btp Valore, il titolo di Stato pensato...

Come funziona la rottamazione quinquies: quali cartelle si possono saldare da oggi, quanto si paga e a chi conviene davveroRoma, 20 gennaio 2026 – Da oggi è operativa la procedura per aderire alla Rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata introdotta dalla l...

Lynk&Co 01 Ibrida Plug-In: Tutto Quello che Devi Sapere sui Consumi e i Vantaggi

Aggiornamenti e notizie su Ibrido plug

Temi più discussi: Le auto plug-in hanno un problema. Sappiamo qual è, come si risolve?; Opel Astra restyling, prova della compatta con il nuovo motore ibrido plug-in; Ferrari, Lamborghini, Porsche: le ibride plug-in ad altissime prestazioni; Geely Galaxy M7: l'ibrida plug-in che vuole mandare in pensione il benzinaio.

Ranger ibrido plug-in, il lavoratore instancabile firmato Ford che ha anche stile. Ha 281 cv e una coppia di 697 NmRanger Plug-in Hybrid, che è anche stato eletto 'Pick-up of year', segna una svolta nel mondo dei pick-up di casa Ford e ... msn.com

Opel Astra restyling, prova della compatta con il nuovo motore ibrido plug-inL’aggiornamento riguarda sia il design sia la gamma motori e nei contenuti tecnologici. L’abbiamo provata su strada per capire come cambia davvero. ilsole24ore.com

Audi Italia. . L’efficienza conquista ogni strada. L’ibrido plug-in di nuova generazione con trazione quattro porta potenza e dinamismo ovunque. - facebook.com facebook