Le volontarie delle “Dee” sono ripartite per organizzare vacanze a favore di ragazzi in difficoltà. Il gruppo ha avviato nuovi viaggi per offrire momenti di svago, includendo anche una volontaria di Segrate. Le attività prevedono la pianificazione di soggiorni e il coordinamento tra i partecipanti per garantire le esperienze di solidarietà. Non sono stati comunicati dettagli sui luoghi o le date specifiche dei viaggi.

Segrate (Milano) – Le “dee“ si sono rimesse in cammino. Come sempre, c’è anche la segratese Emanuela Ronzone nel gruppo delle infaticabili camminatrici che ogni anno, tra la primavera e l’estate, coprono a piedi alcuni percorsi escursionistici del Bel Paese per raccogliere fondi a favore di associazioni ed enti no profit. L’iniziativa è nata quattro anni fa, quando un gruppo di donne, provenienti da contesti geografici diversi ma accomunate dal desiderio di fare qualcosa per gli altri, hanno percorso da Bologna a Firenze il Cammino degli dei (da qui il nome di “dee“) a sostegno di Dynamo, organizzazione che offre soggiorni ricreativi a bambini con gravi patologie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In cammino per solidarietà, le “Dee” di nuovo in viaggioper regalare una vacanza ai ragazzi in difficoltà

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