Pienone al centro sportivo comunale di Limbiate per il triangolare di calcio benefico in memoria di Luca Attanasio, l’ambasciatore originario della città, a 5 anni dal suo assassinio in Congo. “Luca è con noi” il nome dell’evento organizzato dall’ associazione Amici di Luca in collaborazione con l’ associazione Variopinto, a cui sono andati i proventi per progetti educativi in Rwanda. Il pomeriggio si è aperto con la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, che ha suonato l’inno nazionale, e con il sindaco Antono Romeo, accanto al papà di Luca, Salvatore, a ricordare il giovane ambasciatore di pace. Tra gli ospiti anche Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, che ha cantato la sua “Per sempre sì” accompagnato dal coro sugli spalti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omaggio all’ambasciatore di pace. Gol e solidarietà nel nome di Luca. Il ricavato ai ragazzi del Rwanda

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