A Bergamo, durante l’estate, si svolgono due concerti di grande rilievo al Lazzaretto. Il 2 luglio è in programma il concerto di Dee Dee Bridgewater, mentre il 18 luglio si esibirà Fatoumata Diawara. Entrambi gli eventi vedranno protagoniste due artiste di fama internazionale, attirando appassionati di musica jazz da diverse regioni. La manifestazione si inserisce nel calendario musicale della stagione, offrendo due serate di musica dal vivo all’aperto.

I CONCERTI. Due grandi voci femminili protagoniste dell’estate jazzistica bergamasca, due eventi internazionali in programma il 2 e il 18 luglio. Ad aprire la rassegna Bergamo Jazz Estate, giovedì 2 luglio, sarà Fatoumata Diawara, tra le artiste più influenti della scena world music contemporanea. Cantante, musicista e performer originaria del Mali, porterà a Bergamo il nuovo album Massa, trasformando il concerto in un’esperienza intensa e coinvolgente. Sabato 18 luglio sarà la volta di Dee Dee Bridgewater, leggenda del jazz internazionale, che torna a Bergamo con il progetto «We Exist!». Sul palco con lei un trio tutto al femminile per un concerto che unisce musica e impegno civile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo Jazz Estate: Dee Dee Bridgewater e Fatoumata Diawara al Lazzaretto

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Due grandi voci femminili protagoniste dell’estate jazzistica bergamasca, due eventi internazionali in programma il 2 e il 18 luglio. x.com

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