Luka Modric ha espresso la sua soddisfazione per aver realizzato il sogno di giocare in Serie A, sottolineando come questa esperienza sia ancora più speciale indossando la maglia del Milan. Il centrocampista ha parlato della sua emozione nel vestire i colori rossoneri e ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova avventura nel calcio italiano. La sua presenza nel campionato italiano rappresenta un passo importante nella sua carriera, arricchendo la squadra con la sua esperienza.

L'acquisto di Luka Modric della scorsa estate è stato come un sogno che diventa realtà per i milanisti. Arrivato a parametro zero dal Real Madrid, il centrocampista croato si è subito imposto nel sistema del Milan grazie alla sua classe infinita e alla sua esperienza internazionale. Difficilmente ci si poteva aspettare un impatto diverso da parte di un Pallone d'Oro, anche se i 40 anni appena compiuti lasciavano qualche dubbio ad alcuni tifosi. Sono bastati pochi mesi al fuoriclasse di Zara per smentire i detrattori a suon di prestazioni. Nella sua prima stagione in rossonero, Modric ha collezionato 2 gol e 3 assist in 36 presenze complessive, per un totale di 2836 minuti in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric cuore rossonero: “Giocare in Serie A? Ho realizzato il mio sogno. Farlo con il Milan poi..”

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Qual è il segreto della longevità sportiva Modric: Amare, pensare e vivere per il calcio

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