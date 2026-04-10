La campionessa canadese di freestyle ha recentemente partecipato allo Swatch Nines in Giappone, un evento di rilievo nel settore. A Milano-Cortina ha dichiarato di aver realizzato il suo grande sogno e di essere pronta a concentrarsi su nuovi trick. Attualmente, si trova in Giappone, mentre il suo team si prepara a competizioni internazionali. La atleta ha anche parlato della sua famiglia e del suo percorso professionale.

In una parola, redemption. Redenzione. “Perché, dopo la doppia delusione di Pechino, avevo troppa voglia di vincere una medaglia olimpica. Una volta arrivata in Italia per Milano Cortina, mi sono detta: voglio redenzione”. La protagonista? Megan Oldham, 24 anni, sciatrice freestyle dell’Ontario, Canada. Il risultato? Bronzo nello slopestyle, oro nel big air. L’ultimo, mettendosi dietro Eileen Gu e la nostra Flora Tabanelli. “Avevo un sogno, vincere un oro alle Olimpiadi: adesso l’ho raggiunto”. Nota a margine (mica tanto): la prima volta che ha indossato gli sci da freestyle. aveva 15 anni. Come se Sinner o Antonelli avessero iniziato tennis e kart alle scuole superiori: “Prima facevo ginnastica e pattinaggio, poi mio fratello mi ha convinta”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Megan Oldham: "A Milano-Cortina ho realizzato il mio grande sogno, ora nuovi trick e famiglia"

Francesca Lollobrigida: “Ho realizzato il mio sogno. Adesso priorità alla famiglia, mi godo il momento”Francesca Lollobrigida è stata una delle donne copertina dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vincendo contro ogni pronostico la...

“Ho lasciato l’FBI perché non volevo lavorare dalle 9 alle 5. Ora lavoro dalle 5 del mattino alle 9 di sera ma ho realizzato il mio sogno”: la storia di Kendall Feighan e cosa fa oggiDiventare un’agente dell’FBI potrebbe sembrare un bel traguardo e così sembrava anche a Kendall Feighan che ha raccontato la sua storia a People.

Si parla di: Megan OLDHAM - Atleta Olimpico/a Sci acrobatico | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Risultati Freeski big air donne Qualificazione - Sci acrobatico | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Megan Oldham: A Milano-Cortina ho realizzato il mio grande sogno, ora nuovi trick e famigliaLa campionessa canadese di freestyle in questi giorni in Giappone per lo Swatch Nines, l'evento che raduna i migliori sciatori al mondo ... gazzetta.it