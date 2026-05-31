Il romanzo dell’avoriano Ahmadou Kourouma (1927-2003) è stato tradotto in italiano nel 2012 col titolo Allah non è mica obbligato. Ricordo di averlo letto durante il mio soggiorno in Liberia, alla conclusione della lunga guerra (in)civile che ha insanguinato il Paese per 15 anni. Lo scritto segue le vicende di Birahima, bambino-soldato come espediente narrativo per mettere in scena ambiguità, sciagure e poteri in alcuni Paesi dell’ Africa Occidentale. Li ho visti passare uno dopo l’altro. Bambini armati di un AK 47 più grande di loro che ci fermavano in tutta serietà ai check points. Il parallelo commercio di armi e diamanti tra gruppi ribelli e le forze internazionali di stabilizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Africa ‘Dio non è obbligato’ ad essere giusto in tutte le cose di quaggiù

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This African Ruler Made European Explorers BEG Him for Freedom

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