imprenditoria femminile womenonboarding accompagna e il premio gamma donna celebra le idee

Sono state annunciate iniziative dedicate all’imprenditoria femminile, tra cui WomenONBoarding e il Premio Gamma Donna, che riconosce le idee innovative. In Italia, le imprese gestite da donne sono 1,48 milioni, rappresentando il 24% del totale. La presenza femminile si sta espandendo nei settori dei servizi come sanità, assistenza, benessere e turismo, così come in aree meno tradizionalmente occupate come logistica, costruzioni e manifatturiero.

Le imprese guidate da donne in Italia sono 1,48 milioni, pari al 24% del totale, con una presenza crescente nei servizi ad alto potenziale come sanità, assistenza, benessere e turismo e in settori meno presidiati come logistica, costruzioni e manifatturiero. La performance economico-finanziaria si conferma solida e in aumento anche la presenza nelle cariche amministrative. I dati di UniCredit dipingono un quadro incoraggiante, ma ancora non soddisfacente. Il gender gap rimane infatti marcato, come conferma un’altra ricerca condotta da Gamma Donna: il 76% delle imprenditrici percepisce stereotipi o commenti legati al proprio genere da parte di investitori, clienti o partner e ampia parte non viene riconosciuta subito come titolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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